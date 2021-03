Um dia depois de Cristiano Ronaldo ter assumido a dianteira dos melhores marcadores da história do futebol mundial, Leo Messi 'respondeu' ao português e reduziu distâncias, ao marcar este golaço diante do Huesca. Isto num jogo histórico para o próprio argentino, que se tornou no jogador com mais jogos disputados com a camisola do Barcelona - em igualdade com Xavi.





Pouco depois, numa verdadeira 'fotócopia', Antoine Griezmann decidiu também ele deixar o seu golaço nesta noite diante do Huesca.