Messi sobre o árbitro: «Está com uma vontade de me mostrar o amarelo...»

O Barcelona derrotou om Valladolid com um golo em cima do apito final, marcado por Ousmane Dembélé (1-0), num jogo difícil e que podia ditar o afastamento de Messi do clássico com o Real Madrid, no próximo sábado, se o avançado visse um cartão amarelo.





As câmaras de televisão captaram uma conversa do jogador argentino com Carlos Naval, delegado do Barcelona, quando ambos iam a caminho do balneário, em que Messi se queixava do árbitro. "Está com uma vontade de me mostrar o amarelo... Incrível", disse o camisola 10 dos blaugrana, que acabou por não ver o cartão.Foi também captada uma conversa que o argentino teve com os companheiros de equipa no túnel, antes do regresso ao campo para a segunda parte. "Temos de ir em frente. Vamos, vamos! Temos que 'apertar', precisamos de mais ritmo. Não podemos perder este jogo!"