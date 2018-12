Morreu Josep Lluíz Núñez, ex-presidente e figura histórica do Barcelona

Josep Lluíz Núñez, ex-presidente do Barcelona e figura histórica do clube, morreu esta segunda-feira aos 87 anos.O empresário espanhol dirigiu o clube catalão de 1978 e 2000, tornando-se no dirigente com mais longevidade na vanguarda do 'Barça'.Além da vida ligada ao desporto, Núñez era empresário do setor imobiliáiro. Nasceu em Baracaldo em 1931 e fundou a promotora de imóveis Núñez i Navarro.Enquanto liderou o clube espanhol, o empresário conquistou 130 títulos, 27 no futebol, entre os quais o troféu a Liga dos Campeões em 1992.