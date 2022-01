Alex Song recordou os anos em que representou o Arsenal e mais tarde o Barcelona, numa conversa no Instagram com Pascal Siakam, jogador dos Toronto Raptors, tendo feito revelações... surpreendentes."A maioria dos futebolistas vive acima das suas possibilidades. Fiquei oito anos no Arsenal, mas só comecei a viver bem nos últimos quatro. Isto porque o meu salário aumentou bastante, mas também porque percebi o quanto desperdiçava. Quando cheguei ao Arsenal, ganhava 15 mil euros por semana. Era um miúdo e estava em êxtase", começou por contar.E prosseguiu: "Queria dar-me com os maiores [do plantel]. Eu podia fazer compras onde quisesse e ter noites loucas. Ia treinar e via Thierry Henry, o rei, aparecer com um carro que era uma verdadeira jóia. Disse a mim mesmo que queria o mesmo carro a todo custo. Fui à concessionária, assinei os papéis e o empréstimo e tinha um carro igual ao rei. Mas juro que tive de o devolver dois meses depois. Gastei todo o meu dinheiro com gasolina para o abastecer. Então tive de pedir um Toyota, já que esse carro era demais para mim", contou o camaronês, de 34 anos, que atua agora no Arta Solar, emblema do Jibuti."No dia seguinte ao treino, Henry perguntou-me onde estava o carro. Disse-lhe que ele estava num nível superior ao meu. Durante todo o tempo em que estive no Arsenal não consegui economizar nem 100 mil euros, ao passo que as pessoas pensavam que deveria estar milionário", assumiu.Song lembrou depois a transferência para o Barcelona e confessou que se mudou por dinheiro. "Quando o Barcelona me ofereceu um contrato e vi quanto iria ganhar, não pensei duas vezes. Senti que a minha mulher e os meus filhos deveriam ter uma vida confortável assim que eu terminasse a carreira. Conheci o diretor desportivo do Barcelona que me disse que não iria jogar muitos jogos, mas não me importei. Sabia que ficaria milionário. Não me importava ser um 'aquecedor' de bancos no Barcelona, com o dinheiro que ganhava", atirou. Facto é que ficou longe de ser apenas um 'aquecedor de bancos': fez 65 jogos nos catalães...