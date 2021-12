Natal sem prendas no Barcelona: jogadores vão para casa de mãos a abanar

A viver um momento financeiro delicado, o Barcelona quebrou uma tradição que havia no clube há algum tempo e este ano, por altura do Natal, nenhum jogador levará para casa as habituais prendas - que normalmente eram entregues aos futebolistas por acordo com um patrocinador do clube. Este é o segundo ano seguido em que o clube não leva a cabo esta iniciativa, sendo que em 2020 foi dada a 'desculpa' o facto de na altura não haver presidente em exercício. Nesse ano, como o clube não avançou, Griezmann abriu os cordões à bola e comprou prendas (de luxo) para todos os colegas.Agora, segundo o 'AS', havia alguma expectativa no grupo para ver se a tradição voltaria a ser o que era, mas o cenário foi o mesmo. Não houve mesmo prendas para ninguém. O foco atual da direção dos catalães, liderada por Joan Laporta, é solucionar as questões financeiras e, por isso, todas as verbas que entram nos cofres do clube são para suportar as despesas essenciais e reduzir a dívida.