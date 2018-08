Continuar a ler

Sobre a temporada que começa agora, o lateral direito tem objetivos bem definidos e para isso conta com ajuda dos reforços."Todos os anos o objetivo é o mesmo: ganhar tudo, temos equipa para isso. Champions? É uma grande competição e vamos lutar por ganhá-la. Os reforços estão bem e já estão a ajudar a equipa com golos. Eu ajudo como posso, com a língua portuguesa", disse o jogador.Nélson Semedo abordou ainda a saída do compatriota Cristiano Ronaldo do Real Madrid."O Real Madrid será sempre o Real Madrid, não importa se o Cristiano sai ou não. Mas o que importa somos nós e é só com isso que nos temos de preocupar", finalizou o jogador português.