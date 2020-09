Nélson Semedo já sabe que o Barcelona admite a sua saída

O 'Mundo Deportivo' avança esta sexta-feira que Nélson Semedo já sabe que o Barcelona tem intenção de o deixar sair. O internacional português está assim com um pé na porta de saída do clube catalão, sendo que há vários clubes interessados na sua aquisição, entre os quais o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.





Segundo o site espanhol, o objetivo do Barcelona é fazer uma venda com o valor a rondar os 40-45 milhões de euros, pelo que Jorge Mendes poderá ser parte importante no negócio. A confirmar-se a saída de Nélson Semedo por essa verba, os blaugranna poderão olhar para a contratação de pelo menos mais dois futebolistas. Eric Garcia (Manchester City), Sergiño Dest (Ajax) e Memphis Depay (Olympique de Lyon) são os nomes que estão na mira do emblema catalão.Nélson Semedo chegou ao Barcelona em 2017, proveniente do Benfica, tendo disputado disputado 124 jogos e apontado 2 golos, no conjunto das três temporadas.