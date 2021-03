Nélson Semedo: «Nunca vi Messi marcar um livre no treino. Nunca!»

No Wolverhampton desde o início da época, Nélson Semedo recordou esta segunda-feira, em entrevista ao 'The Telegraph', a sua passagem pelo Barcelona, nomeadamente a sua convivência com Leo Messi, craque argentino que foi seu colega de equipa nas três temporadas que o português passou na Catalunha. E aí, em três épocas, Semedo diz nunca ter visto La Pulga bater um livre, apesar de nos jogos fazer deles quase como se fossem penáltis... com barreira.





"Nem consigo encontrar palavras para descrever o quão bom ele é. Sabes o que faz dele ainda mais incrível? Nunca o vi, em todo o tempo que lá estive, a bater um livre num treino. Nunca! Fazemos sempre treinos com remates de longe, mas o Messi nunca bateu um livre. Para ele é simplesmente algo natural. Dizem que a prática leva à perfeição, mas com ele não há treino e mesmo assim é perfeito. É um jogador incrível, não dá para descrever. O livre contra o Liverpool estava logo ali ao lado... Num dos meus primeiros jogos no Barcelona, ele recebeu a bola, passou por três, quatro, cinco jogadores... Pensei para mim mesmo 'como é que este tipo faz isto?' Ele deixa os outros jogadores mal vistos", atirou o defesa português, que ainda a propósito do Barcelona assume ter recebido a notícia da sua saída com surpresa."Depois de voltar de férias, fui para Barcelona com a minha família e falámos de forma normal. Explicaram-me que tinham problemas económicos e que eu era um jogadores que podia sair, de forma a dar dinheiro ao clube. Houve outros na mesma situação, como o Suarez, Vidal e Ivan Rakitic. Com esta situação da Covid todos os clubes têm problemas financeiros. Os clubes não são tão fortes financeiramente pois não têm adeptos no estádio. No Barcelona, por exemplo, as pessoas não podem ir ao museu. No futebol tudo pode acontecer, mas fiquei um pouco surpreendido por me deixarem sair. Foi uma boa decisão ter vindo para o Wolves e nem precisei de pensar duas vezes", garantiu.