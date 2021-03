Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Neymar e Messi juntos no Barcelona? «Duvido que essa reunião aconteça noutra equipa» André Cury, agente que intermediou a ida de Neymar para o Barcelona, acredita que o extremo do PSG irá voltar a alinhar com Messi





• Foto: EPA