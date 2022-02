Nike abre investigação interna após camisola de Ferran Torres não ter logotipo nem escudo

Ferran Torres protagonizou um momento insólito na quinta-feira, no encontro entre Barcelona e Nápoles da Liga Europa, ao entrar em campo no segundo tempo com uma camisola sem o emblema da Nike e o escudo do próprio clube. Só 14 minutos depois do reinicio da partida que se percebeu o que se passava com o equipamento, quando o jogador foi 'apanhado' pelas câmaras nos festejos do golo que fixou o empate (1-1) na partida.Contactada pelo 'Mundo Deportivo', a Nike diz desconhecer o que terá levado a que isto acontecesse e revelou que abriu uma investigação interna para apurar o que se terá passado. A surpresa estendeu-se também ao Barcelona, já que a camisola do avançado espanhol - a única das três que o clube disponibiliza para os jogadores (uma para cada parte e outra caso alguma das outras se rasgue ou fique manchada de sangue) - era a única entre o plantel blaugrana que tinha a tal anomalia. De referir que as camisolas costumam ser estampadas, ao invés de serem costuradas.Antes de cada jogo, o procedimento passa por estampar o nome e o número do jogador nas camisolas, tendo em conta de que o logotipo da competição deve aparecer na manga da mesma. Quando as camisolas chegam, é dada atenção à parte de trás da mesma para se colocar o nome e o número do futebolista em questão, de forma a que não haja qualquer erro.No entanto, há ainda que ter em conta que o design da camisola não ajudou. Assim que esse procedimento fica concluído, as camisolas são dobradas com as costas visíveis para serem colocadas no lugar de cada jogador no balneário. A parte da frente, onde figuram o logotipo da Nike e o escudo do clube não ficam à vista. O desenho das riscas do equipamento que o Barcelona usa para os jogos europeus também não ajudou.E assim Ferran Torres entrou em campo no segundo tempo sem infringir os regulamentos da UEFA , que não exigem o emblema do clube ou assinatura comercial, mas exigem que o número e o nome estejam corretos, algo que foi cumprido.