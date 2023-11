Novo estádio do Barcelona guardará os... restos mortais de mais de 26 mil adeptos

A modernização e reestruturação do Spotify Camp Nou já está em marcha e aos poucos vão sendo tornadas públicas as novidades da nova casa do Barcelona, cujas obras deverão ser concluídas em 2026. Entre as muitas inovações previstas, o emblema blaugrana informou ontem que o recinto terá um espaço para guardar as cinzas dos adeptos mais dedicados. Este espaço de homenagem situar-se-á precisamente ao lado do estádio e terá um columbário com capacidade para mais de 26 mil urnas e 180 metros quadrados de área para placas comemorativas.Como explicam os catalães através de um comunicado, as urnas ficarão escondidas atrás de grandes murais que visam destacar momentos emblemáticos dos quase 125 anos de história do Barcelona. Existirão quatro cubos iluminados que simularão claraboias e a luz que projetam funciona como metáfora da continuidade da vida e da ligação com o clube.As urnas custarão entre 250 euros e 6 mil euros, sendo que as placas comemorativas têm o preço de 300 euros e estão numa primeira fase à venda somente para sócios, abrindo para o público em geral dentro de duas semanas. Recorde-se que a turma de João Cancelo e João Félix jogará no Olímpico de Montjuic até ao término das obras.