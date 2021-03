Novo presidente do Barcelona diz que falará com Messi em breve: «Também ganhou»

O novo presidente do Barcelona, Joan Laporta, que foi eleito no domingo, disse esta segunda-feira que vai conversar com o futebolista argentino Lionel Messi em breve, com o 'astro' a terminar contrato em junho.

Segundo Laporta, que regressa ao clube que presidiu entre 2003 e 2010, Messi "também ganhou" com esta vitória eleitoral, tendo-o felicitado pelo sucesso.

Em várias entrevistas a rádios regionais, o novo 'timoneiro' destacou que o avançado argentino "ama o Barça" e que o facto de ter votado no domingo "pode significar que quer continuar, desejando que lhe façam uma proposta".

Outros jogadores do plantel, revelou, felicitaram-no pelo êxito, de Gerard Piqué a Jordi Alba, e adiantou ainda que quer reunir com a equipa e o treinador, o holandês ex-Benfica Ronald Koeman, antes do jogo da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain.

O presidente eleito, cuja tomada de posse deve acontecer entre o final da semana e o início da próxima, anunciou ainda a chegada de Ferran Reverter, novo diretor executivo, e do antigo diretor-geral de Valência e Maiorca, Matue Alemany, para diretor institucional.

Laporta não quis confirmar, de resto, as chegadas dos antigos jogadores Jordi Cruyff ou Xavi Hernández, mas confirmou sim a integração de Víctor Font, segundo classificado no sufrágio, na sua direção.

Na Liga espanhola, os 'culés' seguem em segundo a três pontos do líder Atlético de Madrid, que tem menos um jogo, e na 'Champions' jogam quarta-feira a segunda mão dos oitavos de final com o 'PSG', que os goleou por 4-1 na primeira partida.