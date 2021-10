O dia em que o antigo presidente do Barcelona se disfarçou de empregado para contratar Ronaldo

Numa altura em que por Espanha se destacou nos últimos dias o golo incrível de Ronaldo ao Compostela, a imprensa decidiu continuar a alimentar o tema e falou esta quarta-feira com Joan Gaspart, ex-presidente do Barcelona que foi responsável pela assinatura do contrato do brasileiro com os catalães em 1996. E quando dizemos que foi responsável... é mesmo literal. Tudo porque não fosse a capacidade de improviso do então vicepresidente e talvez o negócio nunca tivesse sido concretizado. A história foi contada aos microfones da Onda Cero e mostra bem como era no passado a arte de contratar jogadores...





"O clube do Ronaldo [PSV] certamente se arrependeu da transferência. Havia uma cláusula, que é muito normal, que diz que um contrato com um clube não é válido até ao momento em que assinas com o jogador. Ele vivia no Brasil, estava na seleção, nós já tínhamos assinado com o clube, mas não com o jogador. Tínhamos tudo acordado, mas faltava assinar. E a cláusula existia para que, se em determinada data o jogador não tivesse assinado, o contrato ficaria nulo", começou por recordar o então 'vice' dos catalães."Eu creio que o PSV, juntamente com o delegado da seleção brasileira, fez o impossível para que eu não me encontrasse com o Ronaldo, nem que me aproximasse dele. Os dois 'gorilas' que estavam junto ao elevador, o mais pequeno media uns dois metros e meio... Nem tentei, subi umas vezes e nem saí do elevador".Até que se fez uma luz na cabeça de Gaspart. Era hora de assumir um disfarce inesperado. "Mas quando chegou um empregado a dizer que tinham feito um pedido a partir do quatro, os dois que estavam junto ao elevador pensaram que 'bem, um jogador tinha pedido uma Coca Cola' e deixaram-me passar. Fui direto ao quarto do Ronaldo com a minha Coca Cola e a minha bandeja. A partir dali o Ronaldo assinou pelo Barcelona na cama do seu quarto".E não se pense que depois de fintar os tais 'gorilas' a coisa ficou fácil. Gaspart ainda teve de convencer Ronaldo da sua identidade. E aí quem foi decisivo foi o empresário do brasileiro. "Ele a mim não me conhecia. Ligou ao empresário dele e disse 'há aqui um senhor' e ele 'passa-me o telefone'. Passou-me e falei com ele e disse-lhe 'ouve, tive de fazer assim'. E ele 'Joan, não há problema, passa o telefone ao Ronaldo e digo-lhe que és tu'. E aí disse-lhe 'Ronaldo, podes assinar tranquilamente'. Assinou e eu escondi o contrato na farda, para que os 'gorilas' não o vissem. Depois encontrei-me com o delegado do Brasil e disse-lhe: 'temos duas soluções: uma, amanhã convoco uma conferência de imprensa e apresentou o Ronaldo como novo jogador com o contrato na mão; outra, Ronaldo, tu e eu apresentamos o Ronaldo como novo jogador do Barcelona e ficamos todos bem'. No final escolheu a segunda, para desgosto da seleção brasileira".O resto foi história. Ronaldo assinou e jogou apenas uma temporada nos catalães antes de sair numa meio de uma enorme confusão diretiva para o Inter Milão. Para trás deixou golos, muitos golos e momentos de magia, que anos depois passariam a ser vistos com a camisola blanca do Real Madrid, o eterno rival dos catalães.