Raphinha, antigo jogador de V. Guimarães e Sporting e que atualmente representa o Barcelona, contou, num artigo escrito pelo próprio no 'UOL', as dificuldades pelas quais passou no início da carreira no futebol, frisando que chegou a "perder muito amigos para o mundo do crime e do tráfico".





"Preciso de te contar uma verdade: é muito complicado. Para quem nasce dentro de uma comunidade como eu, é difícil manter o foco. Sou da Restinga (bairro na Zona Sul de Porto Alegre). É difícil seguir um caminho e não nos desviarmos dele. Algumas oportunidades aparecem. Prometem uma maneira mais fácil de ganhar dinheiro. E é aí que as pessoas se perdem", começa por escrever o brasileiro.E prossegue: "Perdi muitos amigos para o mundo do crime, para o tráfico. Amigos que jogavam até dez vezes mais que eu, que poderiam estar num grande clube".O extremo explica que ultrapassou vários obstáculos para chegar onde está hoje, assumindo que chegou a pedir comida às pessoas na rua. "Se hoje falam da minha magia em campo, eu digo que essa é a verdadeira magia. Eu só queria comer, sabem? Seria injusto dizer que passei fome na vida. Não. Os meus pais nunca deixaram que faltasse comida em casa. Então, depois do treino, no caminho até à paragem de autocarro, eu parava as pessoas na rua e pedia para me comprarem qualquer coisa para comer. Algumas ajudavam, mas também já aconteceu chamarem-me vagabundo. Com a ajuda da minha família 'driblei' a vida, encontrei a saída para não ser mais um sofredor".Aos 25 anos, e depois de uma jornada onde também passou por Portugal, Raphinha está a viver um sonho ao serviço do Barcelona, equipa que considera "a melhor do mundo". "Quando me perguntam se eu imaginava sair do Leeds para o maior clube do mundo, que é o Barcelona, e afirmar-me na seleção brasileiro em um ano, eu respondo que não só imaginava como consegui", concluiu.Raphinha, recorde-se, chegou ao nosso país em 2016 proveniente do Avaí para representar o V. Guimarães, por 600 mil euros. Em 2018 transferiu-se para o Sporting, por 6,5 M€, onde esteve uma temporada, antes de rumar ao Rennes por 21 M€. Neste mercado de verão, o Barcelona comprou-o ao Leeds por 58 M€.