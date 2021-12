O segundo golo do Barcelona que valeu os protestos dos responsáveis do Osasuna

.@LaLiga | Osasuna 1-2 FC Barcelona



CAOS Bola na mão na área do Barcelona mas golo da equipa de Xavi #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/pe2YJOiPAE — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 12, 2021

Aos 50', do Osasuna-Barcelona , Abdessamad Ezzalzouli apontou o segundo golo dos catalães, num lance que começa com mão de Busquets na área do emblema catalão. Os responsáveis do Osasuna protestaram junto do árbitro da partida, mas de nada valeu e o golo contou mesmo.