Oficial: Ansu Fati renova com o Barcelona até 2027

Ponto final na especulação. O Barcelona anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato de Ansu Fati por seis temporadas, até final da época 2026/27. O processo de renovação do jovem de 18 anos, um dos mais promissores do clube catalão, durava há vários meses, mas agora chegou mesmo ao fim a novela que agitou os últimos meses no clube da Cidade Condal.