Oficial: Pedri renova contrato com o Barcelona

Acordo assinado. Pedri renovou o contrato com o Barcelona até 2026. O clube da Catalunha não divulgou mais pormenores mas a imprensa espanhola avança que a cláusula de rescisão é de mil milhões de euros.





A renovação do médio culé era vista como essencial para o projeto, depois de Pedri ter realizado uma época passada de grande nível , que lhe valeu uma chamada ao Euro’2020.Depois de Pedri, segue-se agora Ansu Fati, jovem extremo do clube catalão. O agente do jogador, Jorge Mendes, já está em Barcelona para acertar os últimos pormenores.Assim, o Barcelona prenderá dois dos ativos mais valiosos do clube e assegurará duas peças essenciais para o futuro do projeto blaugrana.