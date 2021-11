Os 60 milhões de euros anuais que o Barcelona viu fugir graças à saída de Messi

A crise vivida no Barcelona, tanto a nível desportivo como financeiro, tem tido nos últimos meses um impacto muito negativo no clube. O jornal 'Marca' revelou esta quinta-feira como os blaugrana perderam a oportunidade de faturarem mais de 60 milhões de euros anuais, graças a dois acordos com empresas de educação online e de criptomoedas, sendo que as negociações que envolviam uma delas caíram... depois da saída do astro argentino.





Laporta começou por ficar agradado com a proposta de uma "empresa indiana dedicada à educação online". Esta terá oferecido 58 M€ mais um bónus de 15 por cento consoante algumas cláusulas. O presidente dos catalães achou a natureza da parceria vantajosa, uma vez que poderia vir a ser associada às escolas do clube e ao centro de inovação do mesmo. Mas, apesar das negociações, que inicialmente envolviam 'apenas' 40 milhões, terem avançado de forma prometedora, o sonho viria a acabar quando Lionel Messi, a principal figura dos blaugrana e um ídolo global, se transferiu para o PSG. A empresa retirou-se, e segundo a 'Marca', "nem os esforços desesperados de Laporta" foram suficientes.A 'EFE', agência de notícias espanhola, explicou que a 'cryptoexchanges', a outra empresa em questão, tinha como objetivo ser a marca central no equipamento culé. Especialista no intercâmbio de criptomoedas, começou por propor um valor 'astronómico' ao Barcelona de 70 milhões de euros por ano, acrescidos de uma bonificação de cerca de 20 por cento consoante o rendimento desportivo da equipa principal. As negociações com a formação catalã terão caído por terra porque, de acordo com a 'Marca', o clube achou que a verba não era suficiente, uma vez que as vendas de camisolas seriam muito superiores ao valor sugerido, desequilibrando a margem de lucro do Barça.O Barcelona contava, em abril de 2019, com cerca de 40 patrocinadores. Atualmente, em novembro de 2021, esse número está reduzido a 29.