Oscar confirma interesse do Barcelona e admite possível redução salarial

O brasileiro Oscar, atualmente vinculado aos chineses do Shanghai Port, confirmou em declarações à TNT Sports o interesse do Barcelona na sua contratação, mas deixou claro que tudo dependerá da capacidade para os catalães resolverem a situação atual que os impede de inscrever novos jogadores."O Barcelona abordou o meu agente sobre a possibilidade, eles sabem que o futebol na China está parado até março. Por isso talvez, mas o Barça está a atravessar um período difícil. Falaram-me do interesse e creio que estão a tentar alguma coisa. Eles têm o problema de inscrever jogadores e terão ainda de conversar com o meu clube. Pelo que percebi querem que fique até final da época. Estão a falar, está em andamento, mas há o tal problema, creio que o Dani Alves enfrentou a mesma coisa. É bom saber que um grande clube está interessado em ti. Não falámos ainda e não faz sentido falar se o Barcelona não pode inscrever reforços de momento. Estão a tentar resolver isso e se conseguirem talvez fale com o meu agente. Seria um incrível oportunidade para mim e para o clube. Estou em grande forma e seria fantástico para a minha carreira. E acho que o Barcelona ficaria a ganhar, porque estou mais experiente, maduro e sei que eles têm muitos jovens agora. Poderia funcionar para todos", disse o brasileiro, que na China ganha uns impressionantes 645 mil euros semanais.Um salário claramente proibitivo para o Barça, mas que Oscar está disposto a reduzir. "Estou a par de que talvez tenha de abdicar de alguma coisa para fazer acontecer. Há uma paragem na China, por isso talvez possa haver um empréstimo onde receberia menos, como o Dani Alves, que pelo que percebi está a receber o salário mínimo. Talvez possa ajudar durante seis meses ou assim, não sei por quanto tempo me querem".