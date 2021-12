Pai de De Jong deixa garantia: «Cinco dos melhores clubes europeus já o sondaram»

Frenkie de Jong não está a viver o melhor momento de forma no Barcelona, mas há clubes europeus de olho no médio holandês. A garantia foi deixada pelo pai do jogador, John de Jong, ao jornal 'AD', que, ainda assim não acredita que o filho saía esta época da Catalunha."Sei que o Barcelona precisa de dinheiro e uma grande oferta pelo Frenkie poderia ajudar, mas não estou a ver isso a acontecer tão cedo. No entanto, cinco dos melhores clubes europeus já o sondaram", assumiu, desvalorizando as críticas de que o filho tem sido alvo pelas exibições incostantes."O importante para ele é o que o treinador pensa. Todos estão a contar com ele", vincou, confessando ainda ter ficado surpreendido com a quantidade de adeptos blaugrana com as camisolas de Frenkie de Jong e atirou: "Os catalães estão loucos por ele."