Pai de Fati quer tirá-lo do Barcelona: «Não peço que seja sempre titular, mas é o camisola 10...»

Ansu Fati, de 20 anos, não tem tido uma época feliz no Barcelona. Utilizado em 38 jogos por Xavi, o avançado só foi titular em 11 e, desses, cumpriu os 90 minutos duas vezes. Fez um total de 1.343 minutos (média de 35 por partida), o que leva o pai do jogador, Bori Fati, a ameaçar "tirá-lo" do Barça.





"Tenho um camarote, mas já não vou a estádio. O que me incomoda é que o metem a jogar 1 ou 2 minutos. Não peço que seja sempre titular, mas é o 'camisola 10' do Barcelona", lançou no rádio desportiva 'Cope'. Confirmando que já falou com Jorge Mendes, agente de Ansu Fati, e com dirigentes do Barcelona, Bori Fati deixou um aviso. "Ansu não quer sair, mas eu, como pai, pensava outra coisa. Eu quero ver o Ansu triunfar. Se continuar assim, volto para Sevilha [onde Fati jogou antes de ingressar em La Masia aos 12 anos]", atirou antes de excluir um eventual ingresso do filho no Real Madrid.