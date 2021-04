Pai e empresário de Haaland estão na Catalunha para reunir com o Barcelona

A imprensa da Catalunha noticia esta quinta-feira que o pai e o empresário de Erling Haaland chegaram esta manhã ao aeroporto de El Prat, em Barcelona, a bordo de um avião privado, para negociar a transferência do jovem jogador do Borussia Dortmund para o Barcelona.





Segundo o jornal 'Mundo Deportivo', Mino Raiola e Alf Inge Haaland foram vistos por fotógrafos no local a entrar num carro conduzido pelo habitual motorista e responsável pela segurança do presidente do Barcelona, Joan Laporta.Erling Haaland, de 20 anos, é um dos jogadores mais pretendidos na Europa. Barcelona, Real Madrid, Manchester City e Manchester United são alguns dos interessados no internacional norueguês.