Pedri de volta para a visita à Real Sociedad

Sem jogar desde 20 de agosto, o médio Pedri é a grande novidade para a visita do Barcelona à Real Sociedad. Num duelo entre rivais europeus de Benfica e FC Porto – os bascos recebem as águias já na 4ª feira; os catalães enfrentam os dragões no dia 28 –, os campeões espanhóis enfrentam mais um duro teste depois da derrota caseira no clássico com o Real Madrid. "Temos que reagir", sublinhou Xavi, desvalorizando às críticas de Gündogan no final do jogo anterior, visando os companheiros. "É a cultura dele. Não causou qualquer problema no balneário", garantiu o técnico, elogiando Pedri: "Está disponível e a 100%. É uma ótima notícia para a equipa."

UEFA confirma multa

Entretanto, o Barcelona terá mesmo de pagar uma multa de 500 mil euros depois de a UEFA ter rejeitado ontem o recurso apresentado pelos catalães. A sanção aplicada aos catalães deve-se à declaração irregular de lucros relativos a ativos intangíveis no exercício fiscal de 2022.