Pedri é o Golden Boy de 2021

Pedri González, médio do Barcelona, foi esta segunda-feira eleito pelo jornal italiano 'Tuttosport' o Golden Boy de 2021, distinção que premeia o melhor jogador com menos de 21 anos da Europa.O jovem, de 18 anos, fez uma grande temporada. Não só se tornou num dos intocáveis de Ronald Koeman no Barcelona, como ainda foi chamado por Luis Enrique para a seleção principal espanhola, tendo estado no Euro'2020.Mais tarde foi convocado para o Europeu de sub-21 a para a seleção olímpica. Ao todo fez 73 jogos numa época e esteve em campo mais de 5 mil minutos. Neste momento encontra-se a recuperar de lesão.Foi eleito o melhor jogador jovem do Europeu e integrou o melhor onze da prova. Marcou quatro golos e fez seis assistências pelo Barcelona, ganhou a prata nos Jogos Olímpicos e a Taça do Rei pelos blaugrana.