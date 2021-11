Pedri lesionado falha duelo da Champions entre Barcelona e Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista do FC Barcelona Pedro González teve uma recaída da lesão muscular no quadríceps da coxa direita e deve ficar afastado dos relvados por mais um mês, falhando o encontro da Liga dos Campeões contra o Benfica.

O jovem médio das Canárias, que tinha integrado na terça-feira os treinos dos catalães após paragem devido à lesão, e se preparava para integrar a lista de convocados para enfrentar o Espanyol no sábado, acusou o esforço e não treinou mais com o grupo nem na quinta-feira, nem na sexta-feira.

Pedri lesionou-se em 14 de setembro no jogo da Liga dos Campeões frente ao Bayern Munique e, depois de voltar a jogar, voltou a ter uma recaída noutro jogo europeu, neste caso frente ao Benfica, em 29 de setembro, falhando agora o embate com as águias da próxima terça-feira.

O jogador só conseguiu disputar quatro dos 16 jogos que o Barça disputou esta época, enquanto, na anterior, acumulou 52 partidas.

O Bayern Munique comanda o grupo E da Champions com 12 pontos em quatro rondas, seguido pelo FC Barcelona (seis pontos), pelo Benfica (quatro pontos), e pelo Dinamo Kiev (um ponto).