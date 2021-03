Pedri rendido por jogar ao lado de Messi: «Muitas vezes pensas 'este tipo é louco'»

Pedri está a ser uma das revelações do Barcelona esta temporada e prova disso é a chamada à seleção espanhola por parte de Luis Enrique. Depois de 'maturar' com o empréstimo ao Las Palmas, o médio ofensivo espanhol de 18 anos já soma 41 jogos oficiais e 3 golos pelos catalães e, em entrevista a um programa da RAC-1, abordou vários temas relacionados com o clube blaugrana. E um deles foi, inevitavelmente, Lionel Messi.





O jovem admite que todo o plantel continua a ficar rendido às coisas que o craque argentino faz no dia a dia e jogo após jogo. "Todos nós ficamos rendidos quando faz algo parecido ao golo que marcou contra o Huesca . Quando vês um lance daqueles e estás atrás dele pensas 'este tipo é louco'", revela Pedri, que diz ser "impactante conviver com Messi pessoalmente, pois é uma pessoa magnífica".Relativamente à continuidade do argentino - Messi termina contrato no final da época -, Pedri assume que gostaria que esse cenário se concretizasse. "É uma decisão que ele tem de tomar. Para mim, deve ficar por muitos mais anos, mas é positivo que os últimos resultados sejam bons e é claro que o Messi se tem sentido mais feliz", justifica.