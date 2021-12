Pedri: «Treinei uma semana no Real Madrid e disseram que não tinha nível»

Pedri começou a dar nas vistas no Barcelona, clube onde chegou no verão de 2019 proveniente do Las Palmas, e, aos 19 anos, é já um dos titulares da equipa catalã. No entanto, o vencedor do prémio Kopa de 2021 poderia ter despontado noutro grande clube espanhol: o Real Madrid."Passei uma semana a treinar no Real Madrid, ao frio. Mas, segundo eles, não tinha o nível desejado", contou, em entrevista à 'France Football', prosseguindo: "Por isso fui para o Las Palmas [aos 15 anos], uma escolha natural de qualquer forma, porque qualquer criança das Ilhas Canárias sonha jogar lá. Sem o Las Palmas, nunca estaria aqui a falar convosco. É a equipa mais importante [das Ilhas Canárias], juntamente com o Tenerife. Ambos estão a ser muito bem sucedidos nesta temporada na 2.ª Divisão, por isso seria bom se um deles subisse para que pudesse jogar em casa."E acrescentou: "Aprendi muito lá. Quando tens 16 anos e chegas ao futebol profissional é importante estares acompanhado. Pepe Mel foi fundamental nesse processo. A 2.ª Divisão espanhola é muito difícil. É outro futebol: mais forte, mais físico, onde não tens tanto a bola como com o Barcelona na La Liga. Devo sublinhar todo o progresso que fiz na parte defensiva. Ganhei experiência lá."Pedri recordou ainda a estreia na Liga dos Campeões na época passada e o facto de ter jogado ao lado de Messi."O jogo com a Juventus, em Turim, é especial, porque foi a minha primeira partida na Liga dos Campeões e, para além disso, ganhámos e fizemos um grande jogo. Outro momento positivo foi jogar ao lado de Messi, é fácil divertimo-nos. Cada vez que jogava com ele, procurava encontrá-lo [em campo]. Não lhe fazes perguntas, sabes que vai fazer as coisas muito bem", frisou.