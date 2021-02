Piqué: «Dói muito este empate. A cada jogo que não ganhamos as nossas hipóteses reduzem-se»

Gerard Piqué era o espelho da desilusão dos jogadores do Barcelona após o empate com o Cádiz.





"Dói muitíssimo. Com a derrota do Atlético, tínhamos a oportunidade de nos metermos na luta. Foi um jogo em que eles nos complicaram as coisas porque fecharam-se lá atrás. Criámos muitas oportunidades, tivemos dois golos anulados. Eles só tiveram uma ocasião clara na primeira parte. Mas aquele penálti aos 90’ e perder assim dois pontos, é difícil de assimilar. Era importante somarmos os três pontos para ficar mais perto do líder. Ainda falta muito campeonato", afirmou o defesa catalão, à Movistar.Piqué admitiu ainda que "a cada jogo que não se ganha, as hipóteses de conquistar o título reduzem-se um bocado". "Mas ainda há muita liga pela frente. A distância é relevante, mas não é impossível. Vai depender dos próximos jogos. Até depende mais de nós do que dos outros. Está difícil, é óbvio, mas temos de tentar. Temos de nos levantar", assumiu o central.