Piqué mostra extrato bancário para desmentir notícia sobre o salário

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

O jornalista Lluis Canut revelou os salários do Barcelona e apontou Gerard Piqué como o mais bem pago: 28 de milhões de euros por ano. O jogador dos catalães recorreu às redes sociais para desmentir - postura também adotada pelo Barcelona - e fê-lo mostrando... o extracto bancário. Na imagem partilhada nas redes sociais, Piqué revela uma transferência de cerca de 2 milhões e 300 mil euros, correspondentes a 50% do valor total.Segundo o jornalista Marcelo Bechler, os jogadores do Barcelona recebem metade do salário até 31 de dezembro e a outra metade no final da época. Ou seja, segundo os dados fornecidos pelo próprio, Piqué cobra cerca de 5 milhões de euros por época.