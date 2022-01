Piqué: relevado o que combinou com Bartomeu quando aceitou baixar o ordenado

O ano passado, quando estalou a crise no Barcelona, muito se falou sobre a redução de ordenados no plantel. Um dos que aceitou foi Gerard Piqué. E agora foram revelados os pormenores do que ficou acordado com Josep Maria Bartomeu, então presidente do clube.De acordo com o 'Sport', Piqué aceitou receber 28 milhões de euros nas duas últimas temporadas mais um prémio de 12 milhões quando pendurasse as chuteiras.Para pagar os 28 milhões de euros, o Barcelona começou por exigir que Piqué participasse em pelo menos 50 por cento dos jogos mas Piqué não aceitou e o acordo final ficou por 35%. Caso Piqué não cumprisse essa percentagem, o clube da Catalunha poderia rescindir e não cumprir o estipulado.