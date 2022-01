Piqué sem paciência para os "tóxicos" à volta do Barcelona: «Mandava todos levar no c...»

O momento que o Barcelona vive é tema entre adeptos e jogadores, e Gerard Piqué faz questão de mostrar isso mesmo. Em conversa com o streamer Ibai Llanos, o central espanhol foi questionado acerca de várias questões relacionadas com o clube, nomeadamente o que faria caso fosse presidente, e deu uma resposta... pouco simpática."Faria um clube mais moderno. Mudaria muitas coisas. Mandaria toda a gente à volta do clube levar no c..., todas as pessoas tóxicas. E quem se sentir atacado por isto, pode ir levar no c... também", começou por dizer o defesa, que falou ainda do futuro de Dembélé "Entendo ambas as partes [jogador e clube]. Estamos a falar de um negócio que move muito dinheiro. Cada um é livre de defender os seus interesses. Que se encontre a melhor solução. Já lhe perguntámos sobre isso e ele não diz nada".Relativamente aos rumores de possíveis novas contratações, Piqué garante que a equipa se vai adaptar. "Já chegaram companheiros que podem ajudar muito, vamos acabar por nos adaptar a qualquer um que venha para fazer o mesmo", rematou.