Piqué volta a comprar um clube de futebol

O defesa Gerard Piqué continua a investir no futebol. Depois de ter adquirido o Andorra FC em dezembro de 2018, o defesa do Barcelona é agora o dono do Gimnastic de Manresa, de acordo com o jornal catalão 'Sport', que vai funcionar como clube satélite do Andorra FC.





Os sócios do clube da Catalunha aprovaram, esta sexta-feira, a conversão do clubes numa sociedade anónima que foi adquirida pela Kosmos, empresa do internacional espanhol. O Gimnastic de Manresa é conhecido por ser um emblema formador, e Piqué vai, numa primeira fase, investir nas instalações do clube. A entrada dos novos investidores vai também sanear financeiramente o clube, que tem uma hipoteca de 400 mil euros.