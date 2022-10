Pjanic arrasa métodos de Koeman: «Treinos curtos, sem intensidade, tática ou ideias»

Miralem Pjanic já deixou o Barcelona há alguns meses e está de momento no futebol árabe, ao serviço do Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos, mas não esquece a sua passagem pelos catalães. Em especial o período vivido com Ronald Koeman, um técnico que parece não ter deixado saudades, como ficou bem claro na forma como o abordou em entrevista ao programa 'Què t'hi jugues', da SER Catalunya."Fiquei surpreendido, porque os treinos com o Koeman eram muito curtos, não tinham intensidade, tática ou ideias. Não preparávamos os jogos...", lembrou o bósnio, que de seguida detalha uma diferença da noite para o dia na forma como Xavi Hernández trabalha."Vê uma preparação muito, muito boa. Como, por exemplo, fazia na Juventus, onde ganhei tudo. Os treinos têm muita intensidade. O mister foi claro connosco. Disse-nos que este ano temos de correr, treinar ao máximo, ir a 2000 à hora em todas as sessões. Todos os dias são como jogos no treino, porque há muita qualidade e intensidade", explicou.