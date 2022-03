Pjanic: «Não podia continuar com Koeman, a sua maneira de fazer as coisas era desrespeitosa»

A passagem de Pjanic pelo Barcelona não lhe traz grandes recordações. O internacional bósnio representou os catalães na época passada, mas não se conseguiu destacar nos 30 jogos que realizou e foi emprestado aos turcos do Besiktas em setembro último. O relacionamento com Ronald Koeman, treinador na altura, também não era o melhor como o próprio contou em entrevista à 'Gazzetta dello Sport'."Eu não podia continuar com ele. A sua maneira de fazer as coisas era desrespeitosa. Laporta tomou uma ótima decisão com Xavi. Agora o grupo está unido e todos sabem o que têm de fazer", assumiu o médio, que podia ter regressado à Juventus."Tivemos dois contactos, por isso não definimos nada e não por uma questão económica. Para mim não era uma questão de dinheiro. Mesmo agora eu gostaria de ser importante em algum projeto e ganhar o Scudetto. Estou com vontade, tenho experiência, quase 700 jogos. Acho que posso apontar para grandes objetivos", reconheceu.Quando questionado sobre qual é o jogador por quem gastaria dinheiro para ir ver, Pjanic apontou Mbappé e deixou elogios a Gavi e Pedri. "Assim que vi Gavi pensei 'este rapaz percebe de futebol'. Pedri vai marcar o futuro, dança com a bola como Iniesta", frisou.