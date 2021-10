Pjanic 'picou' Koeman após despedimento e depois... apagou publicação

A saída de Ronald Koeman deixou a generalidade dos adeptos do Barcelona satisfeitos, em face da ausência de bons resultados, mas houve também jogadores que 'celebraram' a situação. Foi o caso de Miralem Pjanic, que esta manhã deixou nas redes sociais uma publicação sem destinatário, mas que todos apontavam como tendo o holandês como alvo.





"Know when to let that shit go", escreveu o bósnio, numa 'Storie' que pode ser traduzida como "tens de saber quando soltar aquela merda". Ora, mesmo não tendo Koeman lá escrito em lugar algum, o timing da publicação deu logo uma ideia do destinatário. Para mais quando o próprio jogador, atualmente emprestado ao Besiktas, fez ainda 'like' na publicação na qual os catalães anunciam a saída do treinador do comando técnico. E se dúvidas houvesse, talvez por se ter arrependido ou por ter sido chamado à atenção, Pjanic acabou por... apagar a publicação do Instagram.Lembre-se que Pjanic nunca escondeu algum desencanto pela forma como Ronald Koeman o tratou no clube, algo que disse pouco depois de ter saído para rumar à Turquia, em entrevista ao 'Tuttosport'. "Tinha uma atitude comigo que ninguém entendia. Nem sequer o Messi, que me perguntava aqui e ali se se passava algo. Não podia ficar no Barcelona com o Koeman. Perdi um ano e meio e queria jogar".