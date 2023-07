Polícia da Catalunha suspeita que ex-presidente do Barcelona desviou dinheiro para fins pessoais

O programa ‘Què t’hi Jugues!’, da Cadena SER Catalunha, teve acesso ao relatório que a polícia entregou à juíza que lidera o processo 'Barçagate', onde alegadamente é revelado que Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do clube, usou empresas externas ao clube para fins pessoais e pagamentos a jornalistas.No documento de 112 páginas constam, segundo o mesmo programa, pagamentos do Barcelona a oito empresas, incluindo a Amalgama Márketing, de Miquel Sambola, que as autoridades atribuem não a serviços prestados, mas apenas por amizade para com o presidente. Junto ao processo foram anexadas mensagens trocadas entre ambos.O clube contratou a empresa, segundo a polícia catalã, por 84 mil euros por época, mas durante a pandemia pagou um pouco menos. No total o Barcelona entregou 152 mil euros a esta empresa.Mas a Amalgama Márketing chegou a realizar alguns trabalhos concretos, como uma campanha de Natal e outra da conquista da Bola de Ouro por parte de Lionel Messi. Por estes e outros trabalhos os blaugrana pagaram 223 mil euros entre 2015 e 2020. Deste valor, 43 por cento foram para um empresário, 29 por cento para um jornalista, 14 por cento ficavam para Miquel Sambola, o amigo de Bartomeu e o restante para outros jornalistas.Sobre o contrato dos 84 mil euros, as autoridades consideram que a Amalgama Márketing pagava a terceiras pessoas, por ordem de Bartomeu.