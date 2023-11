«Possivelmente o pior jogo desde que chegaram»: espanhóis avaliam Cancelo e Félix frente à Real Sociedad

Depois de um arranque "impactante", a dupla portuguesa João Cancelo e João Félix parece estar neste momento a perder algum fulgor no Barcelona. Esta é a leitura que o jornal espanhol 'Marca' faz do atual momento dos internacionais portugueses, que reforçaram os catalães no último mercado de transferências em virtude dos empréstimos de Manchester City e Atlético Madrid, e no último jogo não terão correspondido às expectativas criadas depois de um início que prometeu.

De acordo com esta fonte, tanto o defesa como o avançado "realizaram aquele que foi possivelmente o seu pior jogo desde que vestem de blaugrana" na vitória catalã sobre a Real Sociedad (1-0), a contar para a ronda 12 do campeonato. Lançados de início nesse duelo, os dois portugueses foram substituídos ao minuto 69 para dar lugar às entradas de Lamine Yamal e Raphinha.

Desde o início da temporada, João Félix leva três golos e outras tantas assistências em 12 jogos pelo Barcelona, enquanto que João Cancelo soma dois golos e uma assistência no mesmo número de partidas realizadas. No que toca ao envolvimento nos golos da equipa, de notar que o avançado não marca ou assiste há três partidas consecutivas, tendo ficado em branco neste capítulo frente ao Shakhtar (Liga dos Campeões), Real Madrid e Real Sociedad (Liga espanhola). Já o lateral não marca ou assiste há oito partidas, tendo sido substituído nos últimos dois, algo que não acontecia desde 19 de setembro, altura em que o Barcelona goleou o Antuérpia por 5-0. Neste jogo, o lateral até marcou.