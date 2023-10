Praga de lesões no Barcelona

Mais duas baixas no Barcelona! Koundé e Lamine Yamal juntam-se a De Jong, Lewandowski, Raphinha e Pedri na lista de lesionados. A situação do defesa francês é mais preocupante do que a do extremo espanhol. Koundé debate-se com um estiramento do ligamento lateral interno do joelho esquerdo, adiantando o ‘Sport’ que falhará os duelos com o Athletic, Shakhtar (casa e fora), Real Madrid e Real Sociedad.





Yamal tem uma lesão muscular na coxa esquerda e, provavelmente, só não estará apto para o duplo compromisso da Espanha (Escócia e Noruega). Xavi Hernández, treinador dos blaugrana, ficará a torcer para que nenhum dos dez jogadores (Cancelo e João Félix são dois deles) cedidos agora as seleções se magoe...