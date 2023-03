Presidente do Barcelona no Porto para reunião com Jorge Mendes: há portugueses em cima da mesa

A imprensa catalã adianta que Joan Laporta, acompanhado do diretor de futebol Mateu Alemany, viajou esta terça-feira rumo à cidade do Porto, onde esteve reunido com Jorge Mendes para negociar alguns temas relacionados com o mercado, em especial a situação de Alejandro Balde, jogador representado pelo português. Além deste tema, Mendes, Laporta e Alemany terão também falado de Ansu Fati, jogador com pouco espaço no plantel nas últimas semanas e que tem mercado na Premier League.Houve também alguns portugueses em cima da mesa, como Bernardo Silva, um jogador que o 'Mundo Deportivo' aponta como "sonho de Xavi", mas que é um alvo difícil devido à "delicada situação económica do clube catalão". E depois há também João Cancelo, um jogador que o mesmo jornal considera que "encaixaria naquilo que o Barcelona procura para lateral direito", e igualmente Ruben Neves.