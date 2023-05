«Presidente, não estamos assim tão mal!»: o 'recado' de Xavi para Laporta

Em Camp Nou acabaram todos a sorrir. A Real Sociedad porque venceu o Barça (2-1) , triunfo que lhe permite continuar a sonhar com a Champions. Já os catalães, depois da conquista do título na semana passada, levantaram o troféu e fizeram a festa com os seus adeptos. Xavi foi levantado ao ar pelos jogadores e depois agradeceu a Joan Laporta."Presidente, não estamos assim tão mal! A si e à direção, obrigada pelo vosso apoio incondicional. Estamos muito agradecidos", atirou, para depois agradecer aos adeptos: "Sem vocês isto não seria o mesmo, têm sido espectaculares toda a temporada. Aos que estão aqui, em casa, na rua... é de ficar com pele de galinha", concluiu.