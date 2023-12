Pressão máxima e interferência de Laporta na convocatória: Xavi em "situação limite" no Barcelona

Apesar de ter terminado o Grupo H da Liga dos Campeões em 1.º lugar (com 12 pontos, os mesmos que o FC Porto), o ambiente é tudo menos tranquilo para o Barcelona com a imprensa espanhola a falar de grande tensão e "situação limite" para Xavi depois da derrota histórica com o Antuérpia por 3-2 De acordo com o 'As', "Xavi chega os últimos jogos do ano em situação de pressão máxima" e "internamente sabe que não conta com a confiança de alguns dos seis elementos da direção".O jornal espanhol lembra que no fim de semana a derrota,com o Girona causou grande dano e levou a que o presidente Joan Laporta "interferisse na convocatória", o que "fragilizou a figura do treinador no balneário".Contabilizando essa partida com a de quarta-feira na Champions, o Barcelona sofreu 7 golos e "deu a sensação de estar a caminhar para lado nenhum". No final jogo com o Antuérpia, Xavi, que fez várias poupanças na equipa, admitiu que o resultado é alarmante. "É normal estar preocupado. A equipa não está confortável", disse o treinador do Barça, sublinhando que é "necessário quebrar o mau momento".A imprensa espanhola adianta ainda que a relação com Deco também não é a melhor, sendo evidentes nas declarações que os dois têm feito que são muitas as divergências.