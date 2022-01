Problemas financeiros no Barcelona impedem inscrição do novo... médico

A (apertada) situação financeira do Barcelona continua a dar que falar. Para lá da já conhecida situação de Ferrán Torres , que não poderá ser inscrito para já por ausência de espaço na folha salarial do clube, sabe-se agora que os catalães também ainda não tiveram possibilidade de inscrever o novo médico, igualmente pelo mesmo problema. Homem de confiança de Xavi, Ricard Pruna chegou ao clube em meados de dezembro, mas meio mês passou e ainda não se sentou no banco de suplentes, algo que se justifica precisamente pela impossibilidade de ser registado.Ao que tudo indica, segundo adianta o 'AS', Pruna estará ausente dos próximos compromissos, diante de Linares e Granada, sendo previsível que possa estar na Supertaça, no dia 12, diante do Real Madrid. Até lá é Xavier Valle, que até agora trabalhava com a equipa B, que assume o cargo de médico do plantel principal...Em relação a Ferrán Torres, a situação é complexa e obrigará os catalães a conseguir colocar alguns dos jogadores mais bem pagos, com Dembélé, Umtiti ou Coutinho à cabeça.