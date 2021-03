Prossegue o calvário: Coutinho no Brasil para tratar lesão no joelho

Continua o calvário de Philippe Coutinho. Sem jogar desde dezembro devido a uma lesão no menisco do joelho esquerdo, sofrida diante do Eibar, o brasileiro viajou esta segunda-feira rumo ao Brasil, para fazer uma avaliação médica e avançar para um novo tratamento, procurando colocar definitivamente um ponto final nos problemas físicos que tem enfrentado.





Já na semana passada o brasileiro, de 28 anos, tinha estado no Qatar em observação por parte da equipa médica da clínica Aspetar, onde procurou uma segunda opinião para tentar resolver a sua situação, que pelas previsões iniciais apontavam para um regresso por esta altura. É que o jogador tinha um período de recuperação de três meses quando foi operado, e que deveria terminar por esta altura, mas o facto é que nem há plano sequer para voltar aos treinos, quanto mais para voltar a jogar.Lembre-se que Coutinho foi contratado pelo Barcelona aos Liverpool em 2018, na altura por 145 milhões de euros, mas passandos três anos apenas disputou 90 jogos, bem longe daquilo que se esperava. Aliás, o seu valor de mercado mostra bem a sua desvalorização, já que por agora vale apenas 40 milhões.