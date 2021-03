«Quando Messi recebe a bola ouves: 'Derruba-o com um pontapé!»

Falta atrás de falta sobre Messi: o Barcelona já por várias vezes reclamou da forma dura como os adversários carregam sobre o argentino e este sábado, em entrevista ao jornal holandês 'AD', Alfred Schreuder, adjunto de Koeman, apontou a estratégia que muitos usam.





"Equipas como o Getafe, At. Madrid ou Ath. Bilbao estão dispostos a fazer tudo o que é proibido. Messi sofre cinco a seis faltas por jogo. Sem adeptos nas bancadas, ouves literalmente o que os adversários dizem entre si. Quando o Leo recebe a bola, ouves 'Faz falta!', 'Derruba-o com um pontapé!'. Mas isso não funciona e logo o atingem com as mãos", afirmou o técnico, sublinhando ainda o compromisso de Messi com a equipa."Esta semana fizemos um treino específico que Piqué ainda não tinha feito connosco - estava lesionado há muito tempo - e eu queria explicar-lhe qual era a intenção. Messi juntou-se a nós e disse-me 'Alfred, não é preciso, já o pus ao corrente'. Assim é Messi, vê tudo. Entende e está de olho em tudo que diga respeito à equipa e está já a pensar no futuro, como nós", concluiu.