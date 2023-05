«Quem falou isso é mentiroso»: Raphinha nega ter dado aval para ouvir propostas para sair do Barcelona

Raphinha, extremo brasileiro do Barcelona, recorreu esta terça-feira às redes sociais para desmentir uma notícia avançada pela imprensa desportiva espanhola que dava conta de um eventual aval dado pelo ex-Sporting para ouvir propostas para sair do Barcelona no final da presente temporada.

"Apagou o meu comentário porquê? Mentira, mais uma vez. É mentira. E quem falou isso é mentiroso, desinformado e nada profissional. Se o meu comentário for apagado, publicarei no meu Instagram", escreveu o internacional canarinho, através da caixa de comentários da página "Fanáticos por Futebol".

A cumprir a primeira temporada com a camisola do Barcelona, depois de ter saído do Leeds United no verão a troco de 58 milhões de euros, Raphinha ainda tem mais quatro anos de contrato com o emblema espanhol, que está prestes a celebrar a conquista do título nacional em Espanha.