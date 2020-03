Quique Setién e o bilhete de avião que recebeu quatro dias antes de assinar pelo Barcelona

Quique Setién revelou, em entrevista ao "El Periódico", alguns pormenores da sua transferência para o Barcelona.

"Quatro dias antes de assinar pelo Barça estava com um bilhete de avião na mão para ir para outro sítio. O Betis? Não, não direi nada agora. Talvez algum dia. Parece que os astros se alinharam para que estivesse aqui no Barcelona. Há muitas, muitas coisas para contar. Talvez um dia, mas hoje não", referiu.

Mesmo antes de ser convidado para treinar a equipa catalã, já muitos eram aqueles que acreditavam nessa possibilidade, algo que para Setién era pouco realista.

"É verdade que muita gente me dizia que sim, que podia ser o treinador do Barça mas eu não me via nesse cargo. Analisas a situação e pensas: Que currículo tenho?", continua

No Barcelona desde 13 de janeiro, Setién é já alvo de polémicas devido a supostas más relações com os jogadores, que segundo o mesmo, não passam de teorias. "Quando vem alguém novo e decide mudar as coisas, as pessoas são um pouco reticentes", limitou-se a referir.