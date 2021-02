Rafael Nadal: «Não entendo o debate sobre o contrato de Messi»

Rafael Nadal atendeu esta quarta-feira ao pedido do jornal espanhol 'Sport' e deu a sua opinião sobre a polémica em torno de Lionel Messi e do seu contrato com o Barcelona. Para o tenista espanhol, não existem razões para se debater os valores que o craque argentino recebe nos blaugrana, afirmando que cabe ao clube "lidar com as suas finanças".





"Não entendo o debate sobre o contrato de Leo [Messi]. Não é novidade nenhuma que é um dos melhores jogadores de futebol de toda a história e cobrou ao clube aquilo que ele estava disposto a pagar-lhe. A partir daí, penso que já não pode haver mais debate. O Barcelona considerou que Leo Messi era um justo merecedor de cobrar um valor daqueles e pagaram-lhe. É o Barça quem tem de lidar com as suas finanças e com a sua visão de futuro, seja com Messi ou não", apontou o tenista.