Raphinha só pensa no Barça

Os problemas financeiros do Barcelona obrigam o clube a fazer cortes e a venda do Raphinha tem sido apontada insistentemente como uma das soluções. Mas o extremo brasileiro - que brilhou no V. Guimarães e no Sporting – voltou a garantir que isso não passa pelos seus planos. Pelo contrário, só pensa na continuidade no Barça. "Claro [que vou continuar]. A temporada que vem, a próxima e a seguinte. Tenho muitos anos de contrato e quero cumprir esses e mais", referiu Raphinha em entrevista à revista ‘Club del Deportista’. O brasileiro, de 26 anos, foi contratado no verão passado ao Leeds United por 58 M€ e tem contrato com o Barcelona até 2027.