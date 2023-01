"Rato de esgoto" e "anão hormonal": os insultos de ex-dirigentes do Barcelona a Messi

Depois de o 'El Mundo'com o Barcelona, em janeiro de 2021, e de o mesmo jornal ter revelado dados da relação de Gerard Piqué com o ex-presidente Josep Martia Bartomeu, nomeadamente pormenores do seu contrato, as autoridades espanholas investigam a possibilidade de as revelações terem sido feitas a partir de pessoas que tinham estado no clube.A investigação - incluída no 'Barçagate' - acredita que o ex-responsável pelos serviços jurídicos, Gómez Ponti, e o ex-diretor geral, Òscar Grau, podem ter cometido o delito de revelação de segredos ao difundir dados pessoais dos ex-jogadores dos blaugrana. Tudo porque foram encontradas conversas onde se pode deduzir que havia a intenção de dar a conhecer os contratos dos jogadores. Nessas conversas de WhatsApp com Bartomeu - que saiu em outubro de 2020 - e outros ex-dirigentes do clube foram encontrados insultos a Messi.Depois da publicação do contrato do argentino, Bartomeu escreveu num grupo: "Quem fez isto fez mal ao clube". Ao que Gomez Ponti replicou, segundo revela a 'Catalunya Press': "Barto, a sério, não se pode ser tão boa pessoa com este rato de esgoto. O clube deu-lhe tudo e ele dedicou-se a fazer uma ditadura de contratações, transferências e renovações."E prosseguiu o ex-diretor jurídico na mesma mensagem ao presidente: "Eu nunca o poderei fazer, mas aos valores do seu contrato devia somar-se o Pinto [ex-guarda-redes do Barcelona], a renovação do Suárez e a do Jordi Alba. Ou a comissão de renovação do Fati."O irmão mais velho de Messi também foi visado: "Rodrigo Messi empresário? Nem sabe ler e ainda tem como sócio um traficante de drogas".O então diretor jurídico prosseguiu nos insultos a Messi: "E sobre todo o cúmulo de chantagens e desplantes que o clube e todos os que aqui trabalhamos sofremos por parte deste anão hormonal que deve a vida ao Barça... Ah! Mas quando as coisas estão mal (pandemia) recebes o mítico WhatsApp a dizer 'presi, baixa o salário a todos, mas em mim e no Suárez não toques'. Oxalá vá embora entre a indiferença das pessoas, que é o pior que pode acontecer (mais um pesetero)."Òscar Grau, CEO do Barcelona respondeu: "Sim". E Bartomeu foi um pouco mais além na resposta: "Estou de acordo com muitas coisas, mas primeiro está o Barça e este tipo de artigos causa mossa na imagem do clube."Nas mesmas conversas Oriol Tomàs, ex-diretor do clube, especula se Joan Laporta, atual presidente do Barcelona que na altura dos factos estava em campanha eleitoral, teria sido o responsável pela publicação do contrato de Messi por parte a imprensa. Bartomeu não descarta a hipótese, mas todos concordam que o sucedido até podia forçar a saída do argentino, possibilitando assim ao clube "poupar 120 milhões".Messi acabou por deixar o Barcelona no verão de 2021, tendo depois assinado contrato com o PSG, clube onde se mantém até hoje.