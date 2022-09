Ronald Araújo arrisca falhar Mundial

Ronald Araújo, central uruguaio do Barcelona, arrisca-se a falhar o Mundial, no qual o seu país é um dos adversários de Portugal no Grupo H. O defesa contraiu uma lesão no tendão do adutor direito, por ocasião do particular com o Irão na Áustria, tendo sido obrigado a sair logo aos cinco minutos. Realizou ontem uma ressonância magnética mas terá de aguardar mais uns dias para aferir a gravidade da mazela. Já terá, por outro lado, decidido não se submeter a uma cirurgia, o que desde logo o retiraria da competição do Qatar.